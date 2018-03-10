МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Митинг КПРФ "За честные и чистые выборы" проходит в субботу в центре Москвы на Площади Революции.

Перед собравшимися уже выступил кандидат в президенты РФ Павел Грудинин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ожидается выступление доверенных лиц кандидата. Митинг проходит под лозунгами "Выборы – под народный контроль!", "Мы за честные выборы!".

"Сегодня мы на старте уникальных выборов", — заявил на митинге Зюганов. "У нас с вами через неделю есть исторический шанс и возможность поправить положение трудового народа… Хочу особо подчеркнуть, что это не просто выборы президента. Это выборы судьбы ваших детей и внуков на многие годы вперед",- сказал лидер КПРФ.

По словам организаторов, в митинге 10 марта заявлено участие 5 тысяч человек.

На сайте компартии сообщается, что в митинге намерены участвовать Центральный Комитет КПРФ, Московский городской и Московский областной комитеты КПРФ, постоянно действующее совещание Национально-патриотических сил России, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский Коммунистический союз молодежи и ряд других левых партий и движений.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.