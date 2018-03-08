Собчак назвала глупостью внесение ее имени в базу "Миротворца"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак считает глупостью внесение ее имени в базу сайта "Миротворец".
"Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ",- сказала Собчак РИА Новости во время одиночного пикета у здания Госдумы.
Ранее Собчак была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, журналистка в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
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