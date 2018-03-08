Киев пригрозил Москве санкциями из-за проведения выборов президента в Крыму

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Киев пригрозил санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Об этом в эфире "Пятого канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.
По ее словам, проводя выборы в Крыму, Москва нарушает Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией).
Она отметила, что ограничения коснутся тех представителей властей полуострова, которые будут помогать проведению выборов.
В пример заместитель главы МИД привела реакцию украинских властей на выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, в том числе, и в Крыму. Она напомнила, что тогда "сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей (помогающих проведению выборов. — Прим. ред.) в санкционные списки".
Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.
Выборы пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
Ранее МИД Украины уже направил ноту протеста Москве, а прокуратура страны предупредила об уголовной ответственности для тех украинцев, которые будут участвовать в организации проведения избирательного процесса.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.