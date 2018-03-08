Киев пригрозил Москве санкциями из-за проведения выборов президента в Крыму

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Киев пригрозил санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Об этом в эфире "Пятого канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, проводя выборы в Крыму, Москва нарушает Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией).

Она отметила, что ограничения коснутся тех представителей властей полуострова, которые будут помогать проведению выборов.

В пример заместитель главы МИД привела реакцию украинских властей на выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, в том числе, и в Крыму. Она напомнила, что тогда "сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей (помогающих проведению выборов. — Прим. ред.) в санкционные списки".

Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.

Выборы пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Ранее МИД Украины уже направил ноту протеста Москве, а прокуратура страны предупредила об уголовной ответственности для тех украинцев, которые будут участвовать в организации проведения избирательного процесса.

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