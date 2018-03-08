Выборы 2018

Киев пригрозил Москве санкциями из-за проведения выборов президента в Крыму

12:2808.03.2018
Новости
(обновлено: 12:53 08.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Киев пригрозил санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Об этом в эфире "Пятого канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

Образец избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 18 марта 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По ее словам, проводя выборы в Крыму, Москва нарушает Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией).

Она отметила, что ограничения коснутся тех представителей властей полуострова, которые будут помогать проведению выборов.

В пример заместитель главы МИД привела реакцию украинских властей на выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, в том числе, и в Крыму. Она напомнила, что тогда "сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей (помогающих проведению выборов. — Прим. ред.) в санкционные списки".

Подготовка к президентским выборам. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.

Выборы пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Ранее МИД Украины уже направил ноту протеста Москве, а прокуратура страны предупредила об уголовной ответственности для тех украинцев, которые будут участвовать в организации проведения избирательного процесса.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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