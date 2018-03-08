Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак прокомментировали ее попадание в базу сайта "Миротворец".

Собчак внесли в базу данных сайта "Миротворца" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Кроме того, по данным сайта, телеведущая в 2014 году оправдывала "оккупацию Крыма".

По словам представителя Собчак Ксении Чудиновой, телеведущая ездила в Крым для независимого репортажа в конце мая — начале июня 2014 года, а постановление украинского кабмина о порядке посещения полуострова приняли только на следующий год.

Ранее Собчак попросила у Киева разрешить ей посетить Крым, который она считает украинским. Позднее глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение Собчак "политической шизофренией". В свою очередь, Чудинова пояснила, что кандидат в президенты хочет посетить Крым с гуманитарной миссией.

О "Миротворце"



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и граждан, которых считает "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".