В ЦИК рассказали о расходах избирательных фондов кандидатов

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Общие расходы на предвыборные кампании восьми кандидатов на должность президента России за две недели до выборов составили более 1,3 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта.

На избирательные счета восьми зарегистрированных на этих выборах кандидатов к тому моменту поступили взносы на общую сумму 1 миллиард 487 миллионов 682 тысячи 893 рубля. Общие расходы на их предвыборные кампании составили 1 миллиард 344 миллионов 837 тысяч 883 рубля, указано в материалах Центризбиркома.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.