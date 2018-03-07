Памфилова предложила поставить жирную точку в истории со счетами Грудинина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила поставить жирную точку в ситуации с иностранными счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина и спекуляциях на эту тему.

Недавно Центризбирком получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения — по состоянию на 31 декабря 2017 года — 13 счетах в Швейцарии. При этом в ЦИК заявили, что Центральная избирательная комиссия не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает.

"Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января. Нет оснований, по нашему законодательству. Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны", — подытожила Памфилова после рассмотрения вопроса на заседании ЦИК в среду.

Вместе с тем ЦИК обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатом при выдвижении. Поэтому эти данные будут размещены на информационном плакате о кандидатах в президенты РФ, которые будут на каждом избирательном участке.

"Мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют", — заявила председатель ЦИК.

Она также призвала СМИ беспристрастно и достоверно изложить эту информацию, чтобы избежать разного рода спекуляций. "Чтобы у наших избирателей не создавалось ощущения того, что незаслуженно, несправедливо, от страха или еще от чего-то одного из кандидатов просто так испугались, что дальше некуда. Давайте поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина", — подчеркнула Памфилова.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").