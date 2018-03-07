Рейтинг Путина к началу марта составил 69,7%, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Электоральный рейтинг Владимира Путина к началу марта составил 69,7%, кандидата на пост главы государства от КПРФ Павла Грудинина — 7,1%, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,6%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам предлагалось ответить на вопрос "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?". Путина выбрали 69,7% россиян, еще 7,1% — Грудинина, 5,6% — Жириновского. За Ксению Собчак проголосовали бы 1,1% опрошенных, за Григория Явлинского отдал бы свой голос 1% респондентов. Борис Титов и Максим Сурайкин получили бы по 0,3% голосов. Еще 0,2% россиян проголосовали бы за Сергея Бабурина.

Согласно данным ВЦИОМ, 0,6% россиян выбрали вариант ответа "приду и испорчу бюллетень", 3,4% сказали, что не будут участвовать в выборах, а 10,7% россиян затруднились ответить.

Отвечая на вопрос "Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?", 71,6% респондентов сказали, что точно примут. Еще 10,4% россиян ответили, что скорее всего примут участие, а 2,5% выбрали ответ "скорее не приму". Еще 4,3% респондентов сказали, что точно не примут участие в выборах президента РФ, а 1% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. Также, согласно данным опроса, 10,2% россиян еще не определились, будут ли участвовать в выборах.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-4 марта 2018 года на территории РФ среди трех тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

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Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").