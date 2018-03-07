Прошлый век без креатива: что эксперты думают о предвыборной агитации

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Политтехнологи отмечают дефицит креатива в предвыборных видеороликах всех кандидатов в президенты России, напоминающих по исполнению ролики 1990-х годов, а психологи видят отсылку к фильму "Семь стариков и одна девушка" в нынешнем составе претендентов на президентский пост, что тоже может оказывать влияние на предпочтения избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Общий дефицит креатива

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что профессионалы в сфере политических технологий восприняли агитационные кампании кандидатов достаточно скептически. Ни одна из них в ходе экспертного опроса комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью не получила высокой оценки, уточнил он.

"Ролики очень старомодные. Все это можно было снять в 90-е годы, абсолютно точно, ну если не 90-е, то начало 2000-х годов. Креатива практически нет, что, конечно, меня расстраивает", — добавил Минченко.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин тоже ощутил дефицит креативных идей в нынешней агитационной кампании.

"Предвыборная реклама иногда очень сомнительного качества и сомнительного свойства, но, судя по всему, кандидаты решили именно на ней сэкономить, больше полагаясь кто-то — на дебаты, кто-то — на поездки по регионам", — отметил эксперт.

Он считает, что присутствующая сейчас политическая реклама носит не очень целевой характер, а скорее похожа на "исполнение обязательной программы". "Вполне понятно, потому что телевидение рассматривается как неизбежный, но далеко не первостепенный источник притока голосов на выборах", — пояснил Мухин.

У кого лучше

Среди предвыборных видео всех кандидатов Минченко выделил ролики Павла Грудинина, однако в сочетании со всей кампанией кандидата они, по словам эксперта, выглядят далеко не так убедительно.

"Я бы сказал, что лучшие ролики у Грудинина, если бы не было такого вопиющего диссонанса между роликами и поведением самого кандидата в информационном поле и на дебатах. Если были бы ролики без кандидата, я бы твердо поставил четыре с плюсом или даже пять с минусом", — отметил эксперт.

Схема, которую использует Владимир Путин, то есть исполнение непосредственных президентских обязанностей, по мнению Мухина, в кампании наиболее эффективна и вызывает доверие у населения.

"Остальные кандидаты на этом фоне выглядят, мягко говоря, не в своей тарелке, потому что они вынуждены исполнять какие-то роли, в то время как Владимир Путин исполняет роль самого себя", — добавил он.

Одно дело, если не так уж креативны ролики в кампании действующего президента, отметил Минченко, — "по большому счету, человеку, у которого рейтинг около 70%, креатив не особо и нужен, ему важна предсказуемость, ему важно просто удерживать уже существующий электорат".

"Но вот кандидатам, которые пытаются прорваться, конечно, надо выделяться. И очень жаль, что оппозиционные кандидаты этого не демонстрируют", — продолжил политтехнолог.

Особенностью этих выборов Мухин назвал то, что сейчас практически все кандидаты, по его наблюдениям, "работают исключительно со своими электоральными группами, особенно не надеясь переманить электорат друг у друга".

Зачем им все это

"Ролики влияют, в основном, на людей, неуверенных в своем выборе, на тех, кто готов случайно проголосовать, и вторая группа – кто не готов идти вообще… И думаю, что это задача любого кандидата – привлечь (людей), чтобы пришли", — сказала старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская.

По ее словам, лишь привлечение к выборам как можно большего числа людей дает возможность кандидатам хоть сколько-нибудь увеличить число будущих голосов. При этом для большинства из них выборы носят репутационный характер, отметила эксперт, "они понимают, что они не выиграют, но хотели бы напомнить о себе".

"Нужно быть, я думаю, довольно оригинальным, чтобы привлечь особое внимание, чтобы вообще можно было забыть про своего кандидата традиционного и переключиться на другого. У каждого из кандидатов, у половины, по крайней мере, есть свои традиционные болельщики. Они (им) не изменят, и кандидаты на них полагаются", — добавила психолог.

Вопрос остается только в том, какова будет цифра: сколько голосов сможет набрать тот или иной кандидат. Например, успехом для Григория Явлинского будет набрать рекордные 10%, полагает она, в то же время коммунистам нужно удержаться на каком-либо приличном уровне.

Психолог считает, что в условиях предвыборной кампании нервничают все кандидаты. "Не нервничают новички, потому что они стали победителями, уже попав в эту обойму", — пояснила собеседница агентства.

Например, в кампании Ксении Собчак ей помогает опыт шоу-бизнеса. "Конечно, умение вести себя на публике выделяет, это очень важно для кандидата. Мы видим, как некоторые из них, как (Максим) Сурайкин, очень топорно себя ведут, неумело, нервно, Грудинин тоже не выдерживает спарринг. Это, конечно, нехватка опыта. Нельзя вот так сразу выходить на всю страну… Нельзя быть азартным, нужно быть очень расчетливым", — полагает она.

Об эффектности и эффективности

Маховская отметила, что предвыборные ролики всех кандидатов "строятся на очень прямом призыве".

"Но особенно это касается старых харизматических партий. Это их инструмент, они всегда были на баррикадах и не хотят менять стилистику, да, я думаю, и не умеют, потому что вся история советского периода была построена на призывах и на площадности. Сам принцип народности предполагает, что вождь выходит на площадь и разговаривает", — сказала эксперт.

По ее мнению, на общем фоне больше всех кандидатов выделяется Ксения Собчак. У людей старшего поколения она ассоциируется с фильмом "Семь стариков и одна девушка", считает психолог.

"Был такой фильм, где молодая девушка тренировала стариков. Она уже обыгрывает их по шкале юность-старость. Она напоминает им о возрасте, о том, что они потратили все это время зря", — добавила собеседница агентства.

Вместе с тем за Собчак, олицетворяющую женский протест, по оценке психолога, как раз молодые девушки голосовать не готовы. "Я не вижу, судя по моим опросам, что за нее хотят голосовать молодые девушки, как можно было бы предположить… Нет, за нее готовы голосовать старые демократы по принципу дерзости лозунгов, высказываний, смелости", — полагает Маховская.

При этом, указывает она, в области выборов подспудно работает семейная модель: "все-таки бабушки или мамы голосуют за молодых", и не всегда люди зрелого возраста голосуют за сверстников.

"Для русского электората эта близость эмоциональная, психологическая. Здесь почти семейный расклад очень важен. У нас если кого-то любят, то как члена семьи", — добавила Маховская.