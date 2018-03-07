В Госдуме напомнили Собчак, как она посещала Крым в апреле 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак уже посещала Крым после воссоединения с Россией в апреле 2014 года и тогда ей не требовалось разрешения украинских властей, заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.
Собчак ранее во вторник обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским.
Депутат предположил, что такими темпами Собчак скоро попросит на Украине политическое убежище.
"Хотелось бы, чтобы кандидат в президенты России публично пояснила, почему в апреле 2014 года для посещения Крыма ей не требовалось разрешение Киева, а в разгар избирательной кампании вдруг понадобилось. В тексте по итогам этой поездки на сайте "Сноб", автором которого значится сама Собчак, Крым называется освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь – русским городом", – приводит слова Козенко его пресс-служба.
Депутат также выразил опасение, что истинной целью новой поездки Собчак в Крым может быть попытка спровоцировать конфликт. "И это наверняка единственная, хотя и бесперспективная цель", – подчеркнул Козенко.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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