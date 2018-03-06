В Совфеде прогнозируют попытки США повлиять на выборы президента

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США продолжат вмешательства в дела РФ, сейчас "поле битвы" для Вашингтона — выборы президента России, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Россия имеет особое положение, мы являемся единственной страной в мире, которая может дать США мгновенный ощутимый ответ, поэтому вмешательства Вашингтона в наши дела продолжатся",- сказал Климов на брифинге во вторник.
По его словам, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию США поняли возможности России. "США боятся вступать с РФ в военный конфликт, поэтому они ведут безвойсковые операции, используя дипломатические и иные меры, сейчас поле битвы — выборы в России", — сказал Климов.
Парламентарий отметил, что во вмешательстве в выборы в США подозревают "десяток людей" из России, которые не имеют никакого отношения к госвласти. При этом, как утверждает Климов, "в США российской темой занимаются 500-700 сотрудников центрального аппарата ЦРУ, тысячи человек в госдепе и Пентагоне, конгрессе". По данным сенатора, "на территорию США со стороны России осуществляется 2% кибератак, со стороны США в адрес РФ — 25%".
83.8%Да, уже знаю, за кого отдам голос
10.1%Определюсь ближе к выборам
6.1%Нет, еще не думал(а) об этом
Климов отметил, что бюджет США предусматривает "миллиарды долларов" на вмешательство в дела суверенных государств. "Нам ставят в вину расходы RT на рекламу — не более нескольких десятков тысяч долларов. Однако в бюджете США миллиарды долларов предусмотрены на меры по вмешательству в дела суверенных государств", — утверждает он.
По мнению сенатора, сложившаяся ситуация связана с глубочайшим кризисом элит в США: американцам, чтобы сплотиться, нужен "внешний враг".
В США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы. Власти США также обвиняли агентство Sputnik и телеканал RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.