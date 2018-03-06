В Совфеде прогнозируют попытки США повлиять на выборы президента

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США продолжат вмешательства в дела РФ, сейчас "поле битвы" для Вашингтона — выборы президента России, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Россия имеет особое положение, мы являемся единственной страной в мире, которая может дать США мгновенный ощутимый ответ, поэтому вмешательства Вашингтона в наши дела продолжатся",- сказал Климов на брифинге во вторник.

По его словам, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию США поняли возможности России. "США боятся вступать с РФ в военный конфликт, поэтому они ведут безвойсковые операции, используя дипломатические и иные меры, сейчас поле битвы — выборы в России", — сказал Климов.

Парламентарий отметил, что во вмешательстве в выборы в США подозревают "десяток людей" из России, которые не имеют никакого отношения к госвласти. При этом, как утверждает Климов, "в США российской темой занимаются 500-700 сотрудников центрального аппарата ЦРУ, тысячи человек в госдепе и Пентагоне, конгрессе". По данным сенатора, "на территорию США со стороны России осуществляется 2% кибератак, со стороны США в адрес РФ — 25%".

Климов отметил, что бюджет США предусматривает "миллиарды долларов" на вмешательство в дела суверенных государств. "Нам ставят в вину расходы RT на рекламу — не более нескольких десятков тысяч долларов. Однако в бюджете США миллиарды долларов предусмотрены на меры по вмешательству в дела суверенных государств", — утверждает он.

По мнению сенатора, сложившаяся ситуация связана с глубочайшим кризисом элит в США: американцам, чтобы сплотиться, нужен "внешний враг".

В США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы. Власти США также обвиняли агентство Sputnik и телеканал RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.