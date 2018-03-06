Выборы 2018

В КПРФ опровергли сообщения об иностранных счетах Грудинина

03:0006.03.2018
Новости
(обновлено: 05:31 06.03.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фотоКандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Информация о наличии у кандидата на пост президента России Павла Грудинина незакрытых иностранных счетов не соответствует действительности, заявил представитель Коммунистической партии, депутат Государственной думы Александр Ющенко.

Павел Грудинин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По его словам, подобные сообщения направлены на создание сенсации на пустом месте.

Он отметил, что все документы были представлены в ЦИК и ФНС еще в начале года до регистрации.

"Комментировать тут нечего, потому что то, что были счета в декабре, было известно, и он (Грудинин. — Прим. ред.) об этом уведомил… Но в рамках закона все эти счета были закрыты", — сказал представитель партии.

Он также возмутился сложившейся ситуацией, отметив, что разговоры о якобы незакрытых иностранных счетах Грудинина повторяются в третий раз.

"Это попытка устроить сенсацию на пустом месте, в третий раз рассказывать одну и ту же историю на новый лад — это уже как минимум не смешно", — заключил парламентарий.

Павел Грудинин покинул студию Первого канала во время дебатов
Грудинин ушел из студии во время дебатов на Первом канале

Доверенное лицо Грудинина Юрий Болдырев также опроверг информацию о незакрытых счетах Грудинина. По его словам, кандидат в президенты закрыл все счета еще до регистрации. Он отметил, что помогал Грудинину в подготовке документов. При это Болдырев подчеркнул, что информация о значительных суммах не соответствует действительности.

"Сумма рыночная того, что там было, — в пределах 26 миллионов рублей… Все остальное ложь и клевета", — сказал он.

Заявления членов ЦИК

Накануне в ЦИК сообщили, что Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке.По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, были и другие инструменты, которыми кандидат в президенты пользовался для хранения средств.

Он отметил, что всего на счетах Грудинина хранилось около миллиона долларов, в том числе около 174 унций золота (около 5,4 килограмма).

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время подведения предварительных итогов единого дня голосования. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Глава ЦИК отметила, что ей надоели вопросы про иностранные счета Грудинина

Эту информация представила швейцарская сторона по запросу Федеральной налоговой службы (ФНС). Однако в ЦИК отметили, что не обладают достоверными сведениями, что "на момент регистрации 12 января эти счета не были закрыты".

Член ЦИК Сергей Сироткин, в свою очередь, отметил, что комиссия не может жестко требовать отстранения кандидата с иностранными счетами от участия в выборной кампании или сложения полномочий. Однако Центризбирком, по его словам, должен проинформировать

граждан обо всех нарушениях.

Он также посетовал, что комиссия не получила твердого ответа на вопрос о наличии иностранных счетов.

"Когда спрашиваем "у вас за рубежом счета есть или нет" ответ — непонятный, ни "да", ни "нет". Выясняется, что счета эти есть", — сказал Сироткин.

Другой член ЦИК Александр Кинев отметил, что Центризбирком может обсудить вопрос обращения в Верховный суд России по поводу информации о наличии у кандидата в президенты Грудинина иностранных счетов.

Владимир Жириновский в ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Жириновский призвал ЦИК отменить регистрацию Грудинина

"Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата, но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить ВС", — сказал он.

Однако он отметил, что ЦИК пока не поднимал данный вопрос, но анонсировал возможное обсуждение в эту среду на заседании комиссии.

Кинев также добавил, что данные об иностранных счетах Грудинина будут внесены в информационный плакат о кандидатах в президенты.

"Наша задача — довести до сведения избирателей. Единственный способ, которым мы можем это сделать, это разместить соответствующие сведения на информационном плакате, который будет на избирательных участках", — сказал он.

"Вброс"

Грудинин, в свою очередь, назвал появившиеся сообщение о миллионе долларов в швейцарском банке "вбросом". Он также отметил, что не удивится, если завтра у него обнаружат Янтарную комнату.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Грудинин заявил, что у него нет проблем с заграничными счетами

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!" — написал Грудинин на странице в Фейсбук.

Он также отметил, что сначала ЦИК должен был обратиться в штаб кандидата и ФНС России для получения исчерпывающей информации о закрытии всех иностранных счетов.

Грудинин добавил, что подобная информация в СМИ является "очередной попыткой устроить сенсацию на пустом месте". Он отметил, что он выполнил требования российского законодательства.

У меня складывается такое ощущение, что кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата. Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!", — добавил Грудинин.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

 

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