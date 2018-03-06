В КПРФ опровергли сообщения об иностранных счетах Грудинина

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Информация о наличии у кандидата на пост президента России Павла Грудинина незакрытых иностранных счетов не соответствует действительности, заявил представитель Коммунистической партии, депутат Государственной думы Александр Ющенко.

По его словам, подобные сообщения направлены на создание сенсации на пустом месте.

Он отметил, что все документы были представлены в ЦИК и ФНС еще в начале года до регистрации.

"Комментировать тут нечего, потому что то, что были счета в декабре, было известно, и он (Грудинин. — Прим. ред.) об этом уведомил… Но в рамках закона все эти счета были закрыты", — сказал представитель партии.

Он также возмутился сложившейся ситуацией, отметив, что разговоры о якобы незакрытых иностранных счетах Грудинина повторяются в третий раз.

"Это попытка устроить сенсацию на пустом месте, в третий раз рассказывать одну и ту же историю на новый лад — это уже как минимум не смешно", — заключил парламентарий.

Доверенное лицо Грудинина Юрий Болдырев также опроверг информацию о незакрытых счетах Грудинина. По его словам, кандидат в президенты закрыл все счета еще до регистрации. Он отметил, что помогал Грудинину в подготовке документов. При это Болдырев подчеркнул, что информация о значительных суммах не соответствует действительности.

"Сумма рыночная того, что там было, — в пределах 26 миллионов рублей… Все остальное ложь и клевета", — сказал он.

Заявления членов ЦИК

Накануне в ЦИК сообщили, что Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке.По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, были и другие инструменты, которыми кандидат в президенты пользовался для хранения средств.

Он отметил, что всего на счетах Грудинина хранилось около миллиона долларов, в том числе около 174 унций золота (около 5,4 килограмма).

Эту информация представила швейцарская сторона по запросу Федеральной налоговой службы (ФНС). Однако в ЦИК отметили, что не обладают достоверными сведениями, что "на момент регистрации 12 января эти счета не были закрыты".

Член ЦИК Сергей Сироткин, в свою очередь, отметил, что комиссия не может жестко требовать отстранения кандидата с иностранными счетами от участия в выборной кампании или сложения полномочий. Однако Центризбирком, по его словам, должен проинформировать

граждан обо всех нарушениях.

Он также посетовал, что комиссия не получила твердого ответа на вопрос о наличии иностранных счетов.

"Когда спрашиваем "у вас за рубежом счета есть или нет" ответ — непонятный, ни "да", ни "нет". Выясняется, что счета эти есть", — сказал Сироткин.

Другой член ЦИК Александр Кинев отметил, что Центризбирком может обсудить вопрос обращения в Верховный суд России по поводу информации о наличии у кандидата в президенты Грудинина иностранных счетов.

"Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата, но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить ВС", — сказал он.

Однако он отметил, что ЦИК пока не поднимал данный вопрос, но анонсировал возможное обсуждение в эту среду на заседании комиссии.

Кинев также добавил, что данные об иностранных счетах Грудинина будут внесены в информационный плакат о кандидатах в президенты.

"Наша задача — довести до сведения избирателей. Единственный способ, которым мы можем это сделать, это разместить соответствующие сведения на информационном плакате, который будет на избирательных участках", — сказал он.

"Вброс"

Грудинин, в свою очередь, назвал появившиеся сообщение о миллионе долларов в швейцарском банке "вбросом". Он также отметил, что не удивится, если завтра у него обнаружат Янтарную комнату.

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!" — написал Грудинин на странице в Фейсбук.

Он также отметил, что сначала ЦИК должен был обратиться в штаб кандидата и ФНС России для получения исчерпывающей информации о закрытии всех иностранных счетов.

Грудинин добавил, что подобная информация в СМИ является "очередной попыткой устроить сенсацию на пустом месте". Он отметил, что он выполнил требования российского законодательства.

У меня складывается такое ощущение, что кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата. Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!", — добавил Грудинин.

Выборы президента России состоятся 18 марта.