За время президентской кампании на решения ЦИК подали почти 70 жалоб

ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Почти 70 жалоб на решения Центризбиркома поданы в российские суды в ходе президентской кампании, говорится в промежуточном отчете миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, размещенном на сайте организации.

"На данный момент в Верховный Суд подано более 68 жалоб на решения ЦИК. По 47 жалобам были вынесены определения об отказе в принятии их к рассмотрению", — говорится в документе.

Шесть из этих жалоб касаются оспаривания кандидатами отказа ЦИК зарегистрировать их в качестве кандидатов по ряду причин, таких как: отсутствие группы избирателей для поддержки самовыдвижения кандидата в количестве не менее 500 граждан, невыполнение кандидатом требования об уведомлении ЦИК о месте и времени проведения собрания группы избирателей в установленные законом сроки, наличие у лица вида на жительство на территории иностранного государства, неполнота пакета документов, необходимого для регистрации. Верховный Суд признал постановления ЦИК законными во всех шести случаях.

Также в отчете указывается, что в суде рассматривались два дела, касающиеся права лица быть избранным. В обоих случаях Верховный Суд постановил, что закон не был нарушен.

В первом случае, рассмотрев жалобу Алексея Навального, который оспорил конституционность ограничения пассивного избирательного права, связанного с осуждением лица и лишением его свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, Конституционный суд в своем определении от 18 января не установил нарушений конституционных прав заявителя.

Навальный ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по тяжкой статье по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес", что по Конституции лишило его пассивного избирательного права.

Во втором случае, зарегистрированный кандидат, Ксения Собчак, оспорила в Верховном суде постановление ЦИК о регистрации действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата, указав, что, согласно Конституции, он исчерпал свой лимит президентских сроков. Верховный Суд в своем решении от 16 февраля установил, что ЦИК действовала в рамках своих полномочий и установленной процедуры регистрации кандидата.

Кроме того, Верховный суд также пришел к выводу, что регистрация Путина не нарушила избирательные права Собчак. Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.