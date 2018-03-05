МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Перед регистрацией кандидатом в президенты у Павла Грудинина были открыты 13 счетов в Швейцарии, рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

"И были иные финансовые инструменты, которые использовались для хранения денег и не только денег, но и драгоценных металлов", — отметил Булаев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, всего на этих счетах Грудинин хранил около миллиона долларов, в том числе более 174 унций золота (около 5,4 килограмма).

Такие данные были предоставлены Швейцарией по запросу Федеральной налоговой службы. При этом в ЦИК подчеркнули, что у комиссии нет достоверной информации, что "на момент регистрации 12 января эти счета не были закрыты".

При этом в КПРФ заявили, что не получали письменного заявления Центризбиркома о незакрытых счетах Грудинина.

"Заявление члена комиссии — это его личное мнение, а позиция ЦИК оформляется специальным документом, подписывается, направляется кандидату и выносится на заседание ЦИК, рассматривается, и снимают кандидата… Ничего этого они не делают, а постоянно кормят утками наших избирателей", — заявил глава юридической службы партии Вадим Соловьев.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в Центризбирком документы, подтверждающие закрытие его счетов в Австрии и Швейцарии. В пресс-службе КПРФ заявили, что "все счета закрыты в срок".

Выборы президента пройдут 18 марта, за этот пост будут бороться восемь человек.