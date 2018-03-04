В Мосгордуме опровергли сведения штаба Собчак о личности напавшего

Щит с агитацией в поддержку кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак

Щит с агитацией в поддержку кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Напавший на кандидата в президенты России Ксению Собчак не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь законодателя Полина Орехова.

"Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждём результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", — сказала она.

Ранее штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова".

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").