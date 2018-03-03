Выборы 2018

В ЦИК прокомментировали призыв ПАРНАС портить бюллетени

19:1303.03.2018
Новости
(обновлено: 19:15 03.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРабота ЦИК России. Архивное фотоРабота ЦИК России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Заявление партии ПАРНАС фактически с призывом к избирателям портить бюллетени является нарушением федерального закона, но к этой позиции партии прислушаются немногие граждане в стране, если таковые вообще найдутся, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Работа ЦИК. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ранее федеральный политсовет партии ПАРНАС принял заявление, в котором призвал кандидатов в президенты, декларирующих свою приверженность демократическим ценностям, снять свои кандидатуры с выборов президента России. В партии при этом высказали сожаление, что демократическая оппозиция вновь не смогла объединить усилия. Кроме того, в ПАРНАС предложили гражданам "написать в бюллетене имя политика, в которого они верят как в наилучшего президента России и не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов в президенты".

"Что касается призывов не голосовать и портить бюллетени, думаю, что это явное нарушение федерального закона, и с такими вещами нужно быть крайне осторожным. Я думаю, немногие граждане в стране, если вообще таковые найдутся, прислушаются к позиции, которую в этом случае пытаются изложить представители данной партии", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать призыв ПАРНАС.

Приглашения избирателю, подготовленные избирательной комиссией Хабаровского края, перед отправкой в труднодоступные поселения Хабаровского края для проведения досрочного голосования на выборах президента РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
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"Я думаю, у людей хватает собственного благоразумия и жизненного опыта, чтобы принимать решение в очень важной жизненной ситуации, которой я считаю выборы президента великой страны", — добавил собеседник агентства.

Он считает, что сейчас абсолютное большинство граждан давно определились, идти им на выборы или не идти; это подтверждается и всеми социологическими исследованиями, напомнил замглавы ЦИК.

"Что касается выбора каждого человека, мне кажется, в нынешней жизненной ситуации, этот выбор у многих давно определен. И я уверен, что они этим правом — правом выбора и правом выборов — воспользуются в полном объеме, по этому поводу не надо никому сомневаться", — добавил Булаев.

Те, кто высказывают сейчас сомнения по этому поводу, по его мнению, не обладают ни политическим, ни жизненным опытом. "Надо учиться, тут важно уметь учиться, в том числе на собственных каких-то ошибках и на ошибках других", — отметил он.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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На просьбу прокомментировать призыв партии ПАРНАС к кандидатам, Булаев уточнил, что "они вольны, в принципе, говорить все, что хотят и что не нарушает федеральные законы".

"Что касается их сожаления о собственном бессилии, что они не смогли никого выдвинуть и никого объединить, могу посочувствовать, что так получилось — такова партия, таковы ее возможности. Возможно, когда-то они наберут сил и кто-то осмелится выдвинуться от этой партии, в данном избирательном периоде этого не произошло, не буду говорить об обозримом будущем", — заключил собеседник агентства.

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