В ЦИК прокомментировали призыв ПАРНАС портить бюллетени

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Заявление партии ПАРНАС фактически с призывом к избирателям портить бюллетени является нарушением федерального закона, но к этой позиции партии прислушаются немногие граждане в стране, если таковые вообще найдутся, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Ранее федеральный политсовет партии ПАРНАС принял заявление, в котором призвал кандидатов в президенты, декларирующих свою приверженность демократическим ценностям, снять свои кандидатуры с выборов президента России. В партии при этом высказали сожаление, что демократическая оппозиция вновь не смогла объединить усилия. Кроме того, в ПАРНАС предложили гражданам "написать в бюллетене имя политика, в которого они верят как в наилучшего президента России и не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов в президенты".

"Что касается призывов не голосовать и портить бюллетени, думаю, что это явное нарушение федерального закона, и с такими вещами нужно быть крайне осторожным. Я думаю, немногие граждане в стране, если вообще таковые найдутся, прислушаются к позиции, которую в этом случае пытаются изложить представители данной партии", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать призыв ПАРНАС.

"Я думаю, у людей хватает собственного благоразумия и жизненного опыта, чтобы принимать решение в очень важной жизненной ситуации, которой я считаю выборы президента великой страны", — добавил собеседник агентства.

Он считает, что сейчас абсолютное большинство граждан давно определились, идти им на выборы или не идти; это подтверждается и всеми социологическими исследованиями, напомнил замглавы ЦИК.

"Что касается выбора каждого человека, мне кажется, в нынешней жизненной ситуации, этот выбор у многих давно определен. И я уверен, что они этим правом — правом выбора и правом выборов — воспользуются в полном объеме, по этому поводу не надо никому сомневаться", — добавил Булаев.

Те, кто высказывают сейчас сомнения по этому поводу, по его мнению, не обладают ни политическим, ни жизненным опытом. "Надо учиться, тут важно уметь учиться, в том числе на собственных каких-то ошибках и на ошибках других", — отметил он.

На просьбу прокомментировать призыв партии ПАРНАС к кандидатам, Булаев уточнил, что "они вольны, в принципе, говорить все, что хотят и что не нарушает федеральные законы".

"Что касается их сожаления о собственном бессилии, что они не смогли никого выдвинуть и никого объединить, могу посочувствовать, что так получилось — такова партия, таковы ее возможности. Возможно, когда-то они наберут сил и кто-то осмелится выдвинуться от этой партии, в данном избирательном периоде этого не произошло, не буду говорить об обозримом будущем", — заключил собеседник агентства.