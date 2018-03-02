ЦИК предупредил ведущего дебатов на Первом канале после жалобы Собчак

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ЦИК сделал замечание ведущему дебатов на Первом канале после жалобы Ксении Собчак, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
По ее словам, ведущий Анатолий Кузичев "не должен был давать характеристики и оценки", некорректно высказываться в адрес кандидата.
"Делаем устное замечание. Считаем, что это недопустимо", — добавила Памфилова.
Первый канал пообещал принять к сведению замечание ЦИК.
Период агитации в СМИ перед выборами президента стартовал 17 февраля. Бесплатный эфир для предвыборных дебатов и трансляции агитационных роликов кандидатам предоставляют пять федеральных телеканалов (Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", ТВЦ и ОТР) и три радиостанции ("Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ"). Дебаты проходят только по будням, последние состоятся 15 марта.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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