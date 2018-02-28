МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Молодые избиратели, впервые принимающие участие в выборах президента РФ 18 марта в Москве, получат на избирательных участках специальные флаеры-билеты на концерты с участием популярных российских исполнителей в СК "Олимпийский", сообщил в среду председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Мы для тех, кто впервые придет избирать президента нашей страны, организуем специальный проект. В ходе социологического опроса наших молодежных организаций выявились исполнители, музыканты певцы, которые пользуются большой популярностью у молодежи. Мы встретились с коллегами и решили организовать совместный проект. Каждый молодой человек, независимо от того, москвич он или нет, придет на избирательный участок и получит специальный флаер, потом он зарегистрируется и выберет из трех дат концерта тот, что его устраивает, и попадет на концерт", — сказал Горбунов на пресс-брифинге.
Он пояснил, что для этого будет арендован СК "Олимпийский". "Там будет три концерта. Мы оплачиваем все, что связано с обслуживанием, начиная с гардероба, охраны, музыки, света, отопления, а музыканты приглашают всех своих поклонников прийти на их концерты", — пояснил глава столичного избиркома.
Он добавил, что концертная программа пройдет в "Олимпийском" с 22 по 24 марта. Свои выступления уже заявили группа "Серебро", певец Олег Майами и Black Star.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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