Кандидаты в президенты попросят ЦИК перенести теледебаты в прайм-тайм

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кандидаты в президенты РФ решили обратиться в ЦИК и к руководителям телеканалов для переноса теледебатов в прайм-тайм, сообщил кандидат от КПРФ Павел Грудинин.
Грудинин заявил о несогласии с порядком организации теледебатов. По его словам, решения о том, в каком формате и в какое время будут проводиться дебаты, принимались без обсуждения с кандидатами в президенты или их представителями.
"Именно эта тема стала предметом обсуждения за импровизированным круглым столом, за которым собрались после эфира участники президентской гонки. Разные взгляды. Разные программы. И именно это должно быть предметом дискуссии в прямом эфире и прайм-тайм. Приняли решение ещё раз официально обратиться в ЦИК и руководителям телеканалов. Все поставили свои подписи", — написал он в Instagram.
Прошли первые дебаты на радио Маяк и на телеканале ОТР. И в 23.00 была так называемая запись "прямого эфира". И мы неоднократно заявляли, что не согласны с порядком организации предлагаемых теледебатов. Решения о том, в каком формате и в какое время будут проводиться дебаты, принимались без обсуждения с кандидатами в Президенты или их представителями. Именно эта тема стала предметом обсуждения за импровизированным круглым столом, за которым собрались после эфира участники президентской гонки. Разные взгляды. Разные программы. И Именно это должно быть предметом дискуссии в прямом эфире и прайм тайм. Приняли решение ещё раз официально обратится в ЦИК и руководителям телеканалов. Все поставили свои подписи. И уверены, что руководство Первого канала, который планирует "прямой эфир в записи" сделает выводы.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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