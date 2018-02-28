Кандидаты в президенты попросят ЦИК перенести теледебаты в прайм-тайм

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кандидаты в президенты РФ решили обратиться в ЦИК и к руководителям телеканалов для переноса теледебатов в прайм-тайм, сообщил кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Грудинин заявил о несогласии с порядком организации теледебатов. По его словам, решения о том, в каком формате и в какое время будут проводиться дебаты, принимались без обсуждения с кандидатами в президенты или их представителями.

"Именно эта тема стала предметом обсуждения за импровизированным круглым столом, за которым собрались после эфира участники президентской гонки. Разные взгляды. Разные программы. И именно это должно быть предметом дискуссии в прямом эфире и прайм-тайм. Приняли решение ещё раз официально обратиться в ЦИК и руководителям телеканалов. Все поставили свои подписи", — написал он в Instagram.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").