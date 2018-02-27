Выборы 2018

Кандидаты в президенты обсудили обороноспособность России

23:4127.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБилборд с символикой выборов президента РФ 2018Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Кандидаты в президенты России на первых теледебатах во вторник подискутировали об обороноспособности страны, высказались о возможности и необходимости перехода к контрактной системе формирования армии и дали свои предложения по укреплению обороноспособности.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Первые дебаты на федеральном ТВ проходят во вторник вечером на Общественном телевидении России. В дебатах на всех федеральных каналах участвуют сразу все семь из восьми зарегистрированных кандидатов в президенты – кроме Владимира Путина, который на этих выборах отказался от бесплатного федерального эфира, предназначенного для дебатов. На первые теледебаты в студию пришли пять кандидатов и двое доверенных лиц — Евгений Тарло, представляющий Титова, и Алексей Арбатов, представляющий Явлинского. Темой дебатов на ОТР стало укрепление обороноспособности России.

Лидер партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Бабурин, например, считает нужным поднимать престиж российской армии – он сказал, что "мечтает о том времени, когда у ворот военных училищ стояли толпы девушек, мечтающих выйти замуж за офицера, когда слово офицер, слово военный были символами гордости". "Конечно, нам необходимо обеспечить высокую обороноспособность, чтобы никто не смел претендовать на нашу территорию, на наши недра", — заявил он в ходе дебатов.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

Грудинин считает, что "экономика – главное и в обороноспособности тоже". Основная задача, по его словам, "побороть бедность, и не только у офицеров и членов их семей, а именно у всего населения Российской Федерации". Он заявил, что "вооруженные силы и люди, которые там работают, должны получать достойную заработную плату", и подчеркнул необходимость нормального пенсионного обеспечения военнослужащих.

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кандидат от "Коммунистов России" полагает, что "сильная, здоровая армия возможна только при советской системе". "Мы глубоко убеждены, что если мы вернемся к нормальному здоровому советскому обществу, мы построим здоровую сильную армию", — сказал Сурайкин.

Жириновский уверен, что сейчас "мы живем в предвоенное время", поэтому армия играет огромную роль. Он убежден, что у России уже сегодня "самая сильная в мире армия". Вместе с тем задачу он видит в том, чтобы "не только армию укреплять, но и выжигать каленым железом ту пятую колонну, которая сегодня действует в нашей стране". Лидер ЛДПР полагает, что "отказаться от призыва и перейти только на контрактую (систему), значит погубить нашу страну".

Кого же выбрать 18 марта?
© Инфографика
Кого же выбрать 18 марта?

Тарло в свою очередь выразил надежду, "что никаких войн не будет". По его словам, Партия роста и ее кандидат настаивают на том, что российская армия "должна быть сильной, хорошо вооруженной, и только тогда она сможет выполнить свой долг по предотвращению всех войн". Кроме того, полагает он, "государство должно создать для отставных военнослужащих условия для занятия предпринимательством".

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собчак пришла на дебаты с вопросами к Путину как главнокомандующему об участии России в операциях в Сирии и на Украине. Она сказала, что президент — единственный, с кем стоит дебатировать, но в числе участников дискуссии его нет. "Он главнокомандующий, основные вопросы у меня к нему", — сказала кандидат.

Она считает, что главная угроза для России – "это наше отношение к нашим солдатам". "Я считаю, что то, как мы относимся к военнослужащим сегодня, приводит к тому, что в итоге наша армия просто неконкурентоспособна", — добавила Собчак. Она заявила, что по самым скромным экспертным подсчетам один день войны в Сирии стоит России 2,5 миллиона долларов. "За пять дней войны в Сирии можно построить школу для детей военнослужащих, за неделю войны в Сирии можно построить большой жилой дом для военнослужащих… Это те деньги, которые мы могли тратить на то, чтобы как раз бороться с теми угрозами, которые есть в нашей стране", — уверена Собчак.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Арбатов отметил, что "армия должна готовиться к отражению реальных, а не надуманных угроз" и "рачительно использовать те ресурсы, которые ей предоставляет государство". "Эти ресурсы не должны идти за счет других очень важных функций государства – социальных, образование, медицинское обеспечение. Потому что иначе оборона будет разрушать то, что она должна защищать", — полагает он. Арбатов также считает нужным полностью перейти на контрактное комплектование армии.

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