Сурайкин предложил создать международный военный блок

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил России создать международный военный блок и разместить его базы на постсоветском пространстве, в странах Восточной Европы и Латинской Америки.

"Мы должны ставить вопрос вновь о создании военно-политического международного блока для размещения наших военных баз по всей территории наших жизненных интересов: это все страны постсоветского пространства, страны Восточной Европы, Латинской Америки", — сказал Сурайкин в ходе первых теледебатов на телеканале ОТР во вторник.

Он вспомнил блок стран Варшавского договора, основанный после Второй мировой войны. По мнению кандидата в президенты, блок гарантировал миру военную безопасность, пока не был упразднен.

Сурайкин также отметил, что базы блока НАТО находятся близко к границам России, что создает прямую угрозу нападения альянса на РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").