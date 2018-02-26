Севастопольские депутаты попросили снять Собчак с выборов

Щит с агитацией в поддержку кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак

Щит с агитацией в поддержку кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Депутаты Нахимовского муниципального совета Севастополя попросили ЦИК добиться снятия Ксении Собчак с выборов президента из-за ее высказываний о принадлежности Крыма.

"Соответствующее обращение было принято на сессии по инициативе главы муниципального образования Михаила Брицына. За него проголосовали единогласно 12 депутатов", — сообщили РИА Новости в аппарате совета.

Депутаты предложили главе ЦИК Элле Памфиловой обратиться в Верховный суд с иском об отмене регистрации Собчак, поскольку она поставила под сомнение законность волеизъявления граждан Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией.

В октябре Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. Русская служба Би-би-си сообщала, что ФСБ провела лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей и пришла к мнению, что в ее словах нет призывов к нарушению территориальной целостности России.

Позднее Собчак опубликовала предвыборную агитацию в печатной версии "Крымской газеты", государственном СМИ республики. В правительстве региона отметили, что считают этот шаг признанием телеведущей принадлежности региона к России.