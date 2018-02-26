В ЦИК поступило более миллиона заявлений на голосование на другом участке

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Свыше 1 миллиона избирателей, желающих в день выборов президента России 18 марта проголосовать на другом участке, а не по месту постоянной регистрации, уже подали соответствующие заявления, чаще всего для этого пользуются порталом госуслуг, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.



"На сегодня уже подано более миллиона заявлений: 1 миллион 167 тысяч 19 заявлений. По-прежнему вне конкуренции единый портал госуслуг, где подано 631 тысяча 524 заявления", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Глава ведомства напомнила, что с воскресенья к пунктам приёма таких заявлений прибавились и участковые избирательные комиссии. "Мы предполагаем, что как раз туда народ пойдёт очень интенсивно, с учётом той тенденции, которую мы наблюдали в единый день голосования. Людям удобно, они знают, где их комиссия", — отметила она.

В связи с этим Памфилова вновь попросила территориальные и участковые избиркомы оптимизировать свою работу с учётом удобства времени работы для избирателей, желающих подать такие заявления.

"Постарайтесь все-так сделать так, чтобы не получилось, что люди на работе — вы работаете, у людей закончился рабочий день и они пришли к вам — а у вас двери закрыты. Изыщите возможные ресурсы, дежурство какое-то устройте, чтобы после работы, по крайней мере, до восьми часов заявления принимать. Нехорошо получится, если люди будут приходить, а двери закрыты; и уйдут ни с чем, и больше уже никуда не пойдут", — добавила глава ЦИК.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.