Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

АСТАНА, 26 фев — РИА Новости. ЦИК Казахстана планирует направить на выборы президента России 170 наблюдателей, сообщила член комиссии Зауреш Баймолдина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

"ЦИК Казахстана совместно с министерством иностранны дел… сформировал список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей в президентских выборах в РФ. Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент составляет 170 человек", — сказала Баймолдина журналистам.

По ее словам, "из них в составе миссии наблюдателей от СНГ — 129, по линии ШОС — 3 и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ — 38". Баймолдина также сообщила, что один наблюдатель от Казахстана в составе БДИПЧ ОБСЕ уже находится в России с 11 февраля.

"По линии Межпарламентской ассамблеи СНГ две палаты парламента — мажилис и сенат республики — будут формировать представителей", — сообщила Баймолдина.