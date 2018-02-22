ЦИК вовремя получил уведомление об обязательном отпуске Собчак

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. ЦИК вовремя получил подтверждение об отпуске баллотирующейся в президенты Ксении Собчак, остальные кандидаты уходить в отпуск не обязаны, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.
Закон обязывал Собчак уйти в отпуск после регистрации кандидатом на выборах. Сообщалось, что она уйдет с поста главного редактора журнала "L'Officiel Россия" в неоплачиваемый отпуск. В середине января в эфире радио "Эхо Москвы" сама Собчак заявила, что нигде больше не работает, взяла отпуск на телеканале "Дождь" и свои планы связывает с политикой.
"Да, все поступило вовремя в ЦИК", — ответила Гришина на вопрос, получил ли Центризбирком подтверждающие документы о том, что кандидат взяла отпуск.
Секретарь ЦИК подтвердила, что из зарегистрированных на нынешних выборах кандидатов уйти в отпуск, по закону, должна была только Собчак, будучи журналистом. "Больше никто не должен был", — сказала Гришина.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Ранее Гришина поясняла, что госслужащие и журналисты, ставшие зарегистрированными кандидатами на пост президента, согласно закону должны будут уйти в отпуск на время избирательной кампании. Представители других профессий брать отпуск не обязаны, в том числе лица, занимающие выборные должности, поскольку они не являются госслужащими. При этом всем без исключения кандидатам запрещено использовать преимущества должностного положения, уточняла секретарь ЦИК.
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