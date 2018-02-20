ЦИК и РЖД будут сотрудничать по информированию о выборах-2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком и РЖД заключили соглашение о взаимодействии по вопросам информирования избирателей о предстоящих в марте выборах президента России.

Подписание соответствующего соглашения состоялось во вторник, свои подписи под документом поставили председатель ЦИК Элла Памфилова и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Глава Центризбиркома сообщала ранее, что информацию о выборах президента будут размещать в банках, отделениях почты, многофункциональных центрах. Как уточнила глава ведомства, ЦИК заключает договоры о сотрудничестве с крупными компаниями, чтобы задействовать возможности социально ответственного бизнеса для расширения путей информирования избирателей о предстоящих выборах.

Центризбирком уже заключил ряд подобных соглашений. Так, 24 января было подписано соглашение о взаимодействии с "Почтой России". Оператор почтовой связи будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК в рамках информационно-разъяснительной кампании.

В конце января аналогичные соглашения ведомство заключило с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Сбербанком, а в декабре прошлого года — с Торгово-промышленной палатой России и фармацевтической компанией "Протек", в которую входит крупнейшая сеть аптек.

Кроме того, ЦИК договорился с Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) о взаимодействии по вопросам информирования граждан о возможностях голосования за границей на выборах 18 марта, соответствующее соглашение заключили также в конце января. Не так давно было подписано также соглашение о взаимодействии с Роскосмосом.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.