Лужков назвал задачи, стоящие перед Путиным в случае победы на выборах

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Решение экономических проблем должно стать главной задачей Владимира Путина в случае его победы на президентских выборах в 2018 году, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

"Я не считаю, что у действующего президента Владимира Путина возникнут даже не кардинальные сложности со всеми кандидатурами, которые сейчас заявили о своем желании стать президентом. Другое дело, что и у Путина есть нерешенные задачи. Прежде всего – это реальная экономика", – сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Лужкова, сегодняшнее правительство, прежде всего экономический блок кабинета министров, со своей работой не справляется. "Мы никак не можем выбраться из кризисного положения, в которое попали из-за низких цен на энергоносители, хотя правительство неоднократно заявляло о начале фазы восстановления и роста. Я этого не вижу", – отметил он.

Лужков подчеркнул, что в России в тяжелом положении находятся сельское хозяйство и машиностроение, например, самолетостроение и производство сельскохозяйственной техники, электроника и станкостроение, то есть почти все отрасли.

Лужков выразил уверенность, что в случае победы на выборах Путин доработает до конца президентского срока. "Заглядывать в столь далекое будущее трудновато, может всякое случиться. Но я думаю, что по своим в том числе и физическим данным Владимир Владимирович Путин способен провести все эти 6 лет как президент активно. Сомневаюсь, что он оставит пост досрочно, потому что ему нужно решать очень серьезные и очень сложные проблемы хозяйства страны", – заявил экс-мэр Москвы.