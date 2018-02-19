Опрос показал, сколько крымчан готовы проголосовать за Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Кандидата в президенты России Владимира Путина на предстоящих выборах намерены поддержать 94% опрошенных крымчан, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Лидером является Владимир Путин, за него намерены проголосовать 90% от всех, кто принял участие в исследовании, и 94% от тех, кто твердо намерен проголосовать 18 марта. По сути, конкуренции Владимиру Путину никто составить не может. Три последующих места — Павел Грудинин, Владимир Жириновский и Ксения Собчак — набирают от 1 до 2%. Так что можно сказать, что крымчане действительно свой выбор уже сделали", — сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной общественно-политической ситуации в Крыму накануне выборов президента РФ.
Он подчеркнул, что другие кандидаты в президенты набирают по 0,1%.
"Обещают прийти испортить бюллетень 0,2% опрошенных, 2% затруднились ответить, за кого отдать свой голос", — подчеркнул Федоров.
По его словам, принять участие в выборах изъявило 80% опрошенных, скорее примут участие 10%, декларируют точное неучастие в выборах 4%.
Согласно данным инициативного опроса ВЦИОМ, респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из следующих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?"
Исследование проводилось в Крыму с 25 по 28 января. Метод исследования — телефонный опрос. В нем приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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