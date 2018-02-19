Титов призвал сделать бизнес в России более доходным

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Борис Титов в ходе встречи с доверенными лицами в понедельник выразил мнение, что бизнес в России необходимо сделать более доходным, в частности он предлагает резкое снижение процентной ставки по кредитам.
"Я считаю, что кроме того, что нужно проводить структурные реформы (…) Ещё очень важно сделать бизнес доходным, дать ему возможность зарабатывать. Если нет прибыли, то не о чем даже говорить не будем — инвестиции не придут. Поэтому сегодня очень важно создать для него экономические условия, чтобы налоги, тарифы, процентные ставки по кредитам давали ему возможность конкурировать с импортом и на экспорте с другими странами", — сказал Титов в ходе встречи в понедельник.
По его мнению, сегодня на первый план выходит экономическая политика государства. "Если много говорят об институциональных реформах, о безопасности бизнеса, то об экономических условиях ведения сегодня работы в России. Нужно резкое снижение процентной ставки по кредитам, а это значит новая денежно-кредитная политика в стране и вот это, наверное, самое главное", — сказал Титов.
При этом он добавил, что экономика России может сегодня расти быстрыми темпами, не взирая на нефть. "Мы можем расти очень быстро, без всякой нефти. Провели в Стратегии Роста большой анализ — анализ Российской экономики", — заключил Титов.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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