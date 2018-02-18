Полиция проверяет информацию о рассылке писем с угрозами от "Грудинина"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Проверка проводится по факту рассылки писем в ряд торговых центров с требованиям выплат денежных сумм якобы с электронной почты одного из кандидатов в президенты России, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что администраторы сразу нескольких крупных торговых центров в Москве заявили, что им поступили анонимные письма с адреса PavelGrudinin@protonmail с требованием выплатить по 2 тысячи долларов.

"В полицию от администраций нескольких торговых центров Москвы поступили заявления о фактах вымогательства. На электронную почту организаций поступили анонимные письма с требованиями о выплате определенной денежной суммы и угрозами дестабилизировать их работу в случае отказа. Все сообщения были отправлены с аккаунта, при формировании которого использовались установочные данные одного из кандидатов в президенты России", — говорится в сообщении ГУМВД.

Как отметили в пресс-службе, по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

При этом в полиции не уточнили, о каком кандидате идет речь, однако источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно о Павле Грудинине.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.