Грудинин выдвинул предложения по строительству жилья

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин в субботу заявил, что необходимо вернуться к старой системе объединения граждан для строительства жилья.
"(Нужно) вернуться к старой системе (объединения граждан для строительства жилья), когда построил фундамент — 15% квартир можешь продать, построил три этажа — еще какое-то количество можешь продать", — сказал Грудинин в ходе общероссийского съезда дольщиков, который проходит в Москве в субботу в Доме кино.
Кандидат указал, что во многом проблемы застройщиков лежат в области коррупции. "Прежде всего, надо разобраться с коррупцией на местах", — считает Грудинин.
Политик высказал и предложения, которые, по его мнению, нужно реализовать в данной сфере на всех территориях России на настоящий момент. "Надо сделать так, чтобы ипотека была 1% (процентная ставка по ипотеке). Но как только застройка останавливается — вообще ипотека прекращается, то есть начисление процентов", — высказал свою позицию кандидат на высший государственный пост от КПРФ.
В заключение Грудинин добавил, что в случае победы на президентских выборах он сможет решить проблемы долевого строительства. После выступления Грудинина некоторые участники съезда высказались против того, чтобы на съезде дольщиков говорить о президентских выборах, заявив, что прошедшее мероприятие не решило их проблем, и покинули зал Дома кино. После перепалки между несколькими дольщиками две женщины были выведены из здания в сопровождении полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Очередной общероссийский съезд дольщиков проходит в субботу в Москве.
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