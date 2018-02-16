МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЦИК РФ на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос о дополнительном выделении 17-20 миллионов рублей для голосования на выборах президента России за рубежом по просьбе МИД, сообщил на заседании Центризбиркома в пятницу замглавы ведомства Николай Булаев.

"МИД РФ подготовил обращение к ЦИК о дополнительном выделении денег, и на ближайшем заседании рассмотрим это. У нас есть специально заложенный резерв на эти цели, и сегодня мы тоже стараемся удовлетворить предложения МИД в выделении денег, речь идет о сумме в 17-20 миллионов рублей", — сказал Булаев.

По его словам, в ЦИК уверены, что эти деньги также позволят гражданам России, проживающим за рубежом, осуществить свое право на волеизъявление, прийти на избирательные участки, расположенные в пределах разумной доступности по времени и расстоянию.

"МИД в этой части с нами достаточно конструктивно взаимодействует. Заметно увеличилось число избирательных участков за рубежом, в том числе по организации досрочного голосования", — сказал замглавы Центризбиркома.

Булаев сообщил, что накануне ЦИК проводил большую встречу с представителями посольств и консульств, расположенных в странах СНГ, Балтии, Швеции, Финляндии, где тщательно разобрали все имеющиеся вопросы, связанные с предстоящим голосованием на выборах президента.