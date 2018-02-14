ЦИК назвал жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом несостоятельной

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах, подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина как кандидата на пост главы государства. В ЦИК назвали ее доводы несостоятельными.
В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Собчак указывает на то, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.
Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала РИА Новости, что не видела этого иска, но назвала перечисленные доводы "несостоятельными".
В Верховном суде сообщили, что получили жалобу Собчак и передадут ее в первую инстанцию, которая решит, принимать ли иск к рассмотрению.
Конституции не противоречит
На иск уже отреагировал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который также баллотируется на выборах. Он отметил, что в разработке российской Конституции участвовал отец Собчак.
"Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова "подряд" в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак", — написал Жириновский в Telegram.
Что говорит Основной закон
Согласно 81-й статье Конституции, один и тот же человек не может занимать должность главы государства "более двух сроков подряд". Борис Ельцин становился президентом в 1991 и 1996 годах, Владимир Путин — в 2000 и 2004-м. Затем президентом стал Дмитрий Медведев (2008), а в 2012 году вновь избрали Путина. Таким образом, действующий президент баллотируется второй раз подряд.
Первый мэр Петербурга Анатолий Собчак участвовал в работе конституционного совещания, подготовившего документ.
Выборы президента
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Помимо Собчак, Жириновского и Путина на пост главы государства претендуют шесть человек — Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов, который представляет Партию роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".
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