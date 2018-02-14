Выборы 2018

ЦИК назвал жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом несостоятельной

19:5714.02.2018
Новости
(обновлено: 20:05 14.02.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКсения Собчак. Архивное фотоКсения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах, подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина как кандидата на пост главы государства. В ЦИК назвали ее доводы несостоятельными.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Собчак указывает на то, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала РИА Новости, что не видела этого иска, но назвала перечисленные доводы "несостоятельными".

В Верховном суде сообщили, что получили жалобу Собчак и передадут ее в первую инстанцию, которая решит, принимать ли иск к рассмотрению.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Конституции не противоречит

На иск уже отреагировал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который также баллотируется на выборах. Он отметил, что в разработке российской Конституции участвовал отец Собчак.

"Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова "подряд" в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак", — написал Жириновский в Telegram.

Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Песков извинился перед ЦИК за агитацию в поддержку Путина

Что говорит Основной закон

Согласно 81-й статье Конституции, один и тот же человек не может занимать должность главы государства "более двух сроков подряд". Борис Ельцин становился президентом в 1991 и 1996 годах, Владимир Путин — в 2000 и 2004-м. Затем президентом стал Дмитрий Медведев (2008), а в 2012 году вновь избрали Путина. Таким образом, действующий президент баллотируется второй раз подряд. 

Первый мэр Петербурга Анатолий Собчак участвовал в работе конституционного совещания, подготовившего документ.

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЦИК нашел неточности в сведениях о счетах Собчак

Выборы президента

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Помимо Собчак, Жириновского и Путина на пост главы государства претендуют шесть человек — Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов, который представляет Партию роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".

 

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