Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первый канал принял к сведению замечание ЦИК в связи с трансляцией фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине и отменил завтрашний показ финального эпизода, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что трансляция не преследует агитационные цели: в фильме нет призывов голосовать за или против кандидата. Однако она предложила телеканалу отложить показ до конца выборов.

"Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов", — сказал собеседник агентства.

"Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК", — добавил он.

На телеканале пояснили, что из-за вещания на разные часовые пояса не могут изменить сегодняшнюю сетку — в части регионов третью серию уже показали или показывают. Так что отменят только финальный эпизод.