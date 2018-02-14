МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост главы государства, подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина как кандидата в президенты. В ЦИК считают ее доводы несостоятельными.
В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Собчак указывает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.
Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала РИА Новости, что не видела этого иска. "Те доводы, которые вы процитировали, они несостоятельны", — отметила она.
В Верховном суде сообщили, что получили жалобу Собчак и передадут ее в первую инстанцию, которая решит, принимать ли иск к рассмотрению.
Выборы президента пройдут 18 марта. Помимо Путина и Собчак, на высший государственный пост претендуют еще шесть человек: Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, выдвинутый "Коммунистами России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".
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