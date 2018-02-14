В ЦИК пока не получили подтверждения о закрытии счетов Грудинина

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Налоговая служба пока так и не подтвердила закрытие иностранных счетов кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудина.

"Налоговая служба нам не подтвердила закрытие этих счетов, у них нет такой информации, у нас тоже нет", — сказал Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Видное Московской области Павел Шагин заявил журналистам, что заявление кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина о том, что налоговая инспекция обрабатывала его документы о закрытии иностранных счетов в течение пяти дней, не соответствует действительности.

Ранее в СМИ сообщалось, что Грудинин назвал причиной путаницы со счетами работу налоговой службы. По словам Грудинина, документы о закрытии им счетов были переданы в налоговую 1-2 февраля, но инспекции понадобилось время на обработку информации, она вносила данные в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что данная информация направлена в ФНС, которая, в свою очередь, должна была известить ЦИК о закрытии кандидатом иностранных счетов. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев 12 февраля заявлял, что у комиссии до сих пор нет информации о закрытии счетов Грудинина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.