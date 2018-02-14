ЦИК подготовит брошюры с информацией для слабовидящих

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Для удобства избирателей на участках для голосования в день выборов президента России помимо информационных плакатов о кандидатах, будут и брошюры для слабовидящих граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы решили это сделать (подготовить брошюру), исходя из прав наших избирателей на полнейшее информирование", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома, пояснив, что брошюра будет дублировать сведения о кандидатах в информационных плакатах, где все написано мелким шрифтом.

Она напомнила, что ранее Центризбирком представил макет информационного плаката, куда были внесены все пожелания от кандидатов, сведений было много, поэтому все было написано мелким шрифтом. Плакат содержит данные обо всех кандидатах в президенты с их цветными фотографиями. Биографию и фото для плакатов кандидаты предоставляли в ЦИК сами. Помимо этого плакаты содержат сведения о доходах и имуществе, а также информацию о выявленных фактах недостоверности в сведениях, представленных кандидатами в Центризбирком.

"Чтобы обеспечить права всех избирателей на доступность этой информации на каждом участке помимо плаката будет и буклет… Такой буклет, где крупным шрифтом для слабовидящих будет повторено то же самое (что и на плакате), но в крупном размере", — добавила Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.