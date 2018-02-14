В ФНС опровергли слова Грудинина о сроках обработки данных по счетам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заявление кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина о том, что налоговая инспекция обрабатывала его документы о закрытии иностранных счетов в течение пяти дней, не соответствует действительности, заявил журналистам начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Видное Московской области Павел Шагин.

Ранее в СМИ сообщалось, что Грудинин назвал причиной путаницы со счетами работу налоговой службы. По словам Грудинина, документы о закрытии им счетов были переданы в налоговую 1-2 февраля, но инспекции понадобилось время на обработку информации, она вносила данные в течение пяти дней.

"Заявление кандидата в президенты РФ Павла Грудинина об обработке уведомлений налоговыми органами в течение пяти дней не соответствует действительности", — сказал Шагин.

Он отметил, что налоговая инспекция 1 февраля не получала никаких уведомлений ни от Грудинина, ни от его представителей. Официальное письмо с информацией по всем имеющимся у него зарубежным счетам инспекция вручила представителю кандидата 7 февраля, добавил Шагин.

Начальник инспекции пояснил, что все данные налогоплательщиков, в том числе уведомления об открытии и закрытии счетов в иностранных банках, фиксируются в момент их предоставления. "Сведения обрабатываются и вносятся в базу данных налоговых органов в срок, не превышающий четырех часов после их получения, при этом моментом предоставления считается момент направления уведомления через личный кабинет (интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика — физического лица" — ред.)", — сказал он.

Представитель ФНС также пригласил Грудинина посетить налоговую инспекцию, чтобы тот лично мог ознакомиться со всей необходимой информацией.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что данная информация направлена в ФНС, которая, в свою очередь, должна была известить ЦИК о закрытии кандидатом иностранных счетов. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев 12 февраля заявлял, что у комиссии до сих пор нет информации о закрытии счетов Грудинина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.