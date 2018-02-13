ЦИК получил уведомление об отказе штаба Путина от эфира для дебатов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком получил от штаба кандидата в президенты Владимира Путина заявление об отказе от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах, организации телерадиовещания уведомлены об этом, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Как известно, ранее штаб кандидата Путина Владимира Владимировича заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организация телерадиовещания", — сказала Памфилова перед началом жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени на федеральных каналах.
"Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля, о чем незамедлительно были уведомлены организации телерадиовещания", — сообщила она.
Секретарь ЦИК России Майя Гришина подчеркнула, что "кандидат Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении". "От дебатов на региональном телевидении от него отказа не поступало — так же, как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов", — сказала Гришина.
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