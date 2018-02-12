ЦИК представил макет информационного плаката о кандидатах в президенты

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком на своём заседании в понедельник представил макет информационного плаката о кандидатах в президенты РФ, который будет на каждом участке в день голосования 18 марта.

Такими россияне увидят кандидатов в президенты РФ, когда придут голосовать на избирательные участки pic.twitter.com/V0PM0BkLZc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 февраля 2018 г.

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В ближайшие дни плакат будет доработан, а в среду его уже планируют пустить в печать. В связи с этим глава ЦИК Элла Памфилова призвала кандидатов, желающих внести какие-то корректировки в биографические сведения или заменить фото, оперативно предоставить данные в ЦИК.

Плакат содержит данные обо всех кандидатах в президенты с их цветными фотографиями. Биографию и фото для плакатов кандидаты предоставляли в ЦИК сами. Помимо этого плакаты содержат сведения о доходах и имуществе, а также информацию о выявленных фактах недостоверности в сведениях, представленных кандидатами в Центризбирком.

В территориальных и участковых избирательных комиссиях такие плакаты должны появиться не позднее 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях участковый избирком размещает плакат не позже, чем за 20 дней до выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.