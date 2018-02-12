Памфилова призвала кандидатов оперативно дать уточнения по информплакатам

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала кандидатов на должность президента России оперативно предоставить уточнения для сведений на информационных плакатах или другие фотографии, если они хотят их заменить.

Центризбирком в понедельник представил макет информационных плакатов о кандидатах в президенты России, которые будут размещены на избирательных участках в день выборов 18 марта.

"В ближайший день, буквально сегодня-завтра дорабатываем, и все, потом не обижайтесь. В среду запускаем этот плакат в печать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Плакат содержит данные обо всех кандидатах в президенты с их цветными фотографиями. Биографию и фото для плакатов кандидаты предоставляли в ЦИК сами. Помимо этого плакаты содержат сведения о доходах и имуществе, а также информацию о выявленных фактах недостоверности в сведениях, представленных кандидатами в Центризбирком.

Глава ЦИК посоветовала кандидатам также обдумать вопрос о том, чтобы несколько сжать биографические сведения, чтобы можно было напечатать информацию более крупным шрифтом.

"Можно попросить, чтобы немного биографию сжать, чтобы покрупнее текст, виднее было избирателям, либо писать большие биографии, но будет текст маленьким шрифтом… Формат, скорее всего, будет А1. Мы сейчас показываем в принципе какой плакат будет, по биографиям мы ещё оставляем возможность вместе с кандидатами это посмотреть", — добавила она.

Памфилова напомнила, что объём биографии кандидат волен определять сам, но что касается сведений о доходах и выявленных недостоверностях, публиковать их на информплакате ЦИК обязан.

В территориальных и участковых избирательных комиссиях такие плакаты должны появиться не позднее 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях участковый избирком размещает плакат не позже, чем за 20 дней до выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.