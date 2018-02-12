В ЦИК не видят оснований от отмены регистрации кандидата Грудинина

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Оснований для отмены регистрации кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина у ЦИК нет, заявил зампред комиссии Николай Булаев.

"ЦИК не имеет оснований для того, чтобы ставить вопрос об отмене регистрации Павла Николаевича Грудинина", — сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что данная информация направлена в Федеральную налоговую службу, которая, в свою очередь, должна была известить ЦИК о закрытии кандидатом иностранных счетов.

"ЦИК об этих счетах не информирована, также ЦИК не была информирована об остатках средств на 1 декабря 2017 года. Мы до сих пор такой информации не имеем", — заявил Булаев.

Он также отметил, что Центризбирком имеет право повторно обратиться в ФНС за информацией о возможных незакрытых счетах Грудинина в иностранных банках.

"ЦИК имеет право повторно обратиться в Федеральную налоговую службу и запросить ответы на вопросы: действительно ли есть ли у него незакрытые счета, действительно ли на двух счетах в банках Швейцарии остались остатки средств, о которых Павел Николаевич нас не проинформировал, или все это является ошибкой, которая легко исправима, и для этого просто надо внести дополнительную ясность со стороны Павла Николаевича", — сказал Булаев.

По его словам, запрос Грудинину по этим счетам Центризбирком отправил, но ответа пока не получил.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.