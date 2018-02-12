Опрос показал, знают ли россияне организатора кампании за бойкот выборов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян — 80% — не знают, кто является организатором кампании за бойкот президентских выборов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "А Вы знаете или не знаете, кто именно выступил организатором кампании за бойкот выборов? Если знаете, то, пожалуйста, назовите его".

По данным исследования, 80% опрошенных россиян выбрали ответ "не знаю, затрудняюсь ответить", 17% назвали имя Алексея Навального, 3% выбрали "другой ответ".

Также респондентам был задан вопрос "Как Вы считаете, кампания за бойкот выборов в конечном итоге как-то повлияет или никак не повлияет на количество голосующих, то есть на уровень явки? И если повлияет, то как именно – явка снизится или повысится?".

Как следует из данных опроса, 69% выбрали ответ "не повлияет", затруднились ответить 15%, 11% посчитали, что явка снизится, 5% — что повысится.

Полные данные опроса можно прочитать на сайте.

Глава ЦИК России Памфилова ранее называла "мелкой пакостью" распространение листовок за ее фальшивой подписью, а пропаганду бойкота выборов Навальным вне рамок правового поля — "большой пакостью".

До этого Памфилова говорила, что кандидат, участвующий в выборах президента РФ, или какая-то организация могут призывать не голосовать, но их агитационная продукция должна быть легально оплаченной. При этом она подвергла критике призывы Навального против участия в выборах.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

Опрос "ФОМнибус" проходил 3-4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.