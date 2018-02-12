Выборы 2018

Претенденты в президенты: причуды, приметы и примеры упорной борьбы

11:4612.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота ЦИК РФ. Архивное фотоРабота ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Менее полутора месяцев осталось до дня голосования на выборах президента России, за плечами уже два из трех ключевых этапов гонки – выдвижение и регистрация кандидатов, за это время с потенциальных 36 человек количество претендентов на президентское кресло сократилось до восьми зарегистрированных кандидатов.

В президентской кампании предстоят еще пять недель борьбы, уже на горизонте агитация в СМИ с предвыборными дебатами кандидатов — пожалуй, наиболее яркая часть предвыборной гонки. Но и на этапе выдвижения запомнившихся моментов оказалось немало: прошедшие восемь недель отметились громкими заявлениями, одиозными претендентами, неожиданными сюрпризами и примерами упорства в борьбе за статус кандидата.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦИК России утвердит информационный плакат о кандидатах в президенты

На минувшей неделе Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборах-2018, на пост президента претендуют теперь 8 человек. Хотя, начиная со старта кампании 18 декабря и завершая финалом выдвижения 12 января, Центризбирком получил 70 уведомлений о желании побороться за пост главы государства. Впрочем, лишь чуть больше половины претендентов дошли до ЦИК с документами для выдвижения – 36 из 70.

В их рядах было много ярких и одиозных соискателей, но многие по разным причинам выбыли из предвыборной борьбы. Чаще это было связано с неполнотой или неправильным оформлением необходимых документов, однако некоторые сами приняли решение сойти с дистанции. Но были и те, кого подвело внезапно возникшее второе гражданство, задержавшаяся экспресс-почта, неточность часов, дефицит времени или ограниченность финансовых ресурсов.

На какие приметы полагались участники гонки, и какие обстоятельства в итоге помешали некоторым из них продолжить борьбу: на экваторе кампании стоит вспомнить, что порадовало, вызвало улыбку, заставило сопереживать, огорчило и удивило зрителей, наблюдающих борьбу за президентское кресло.

В приметах ли дело?

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В России не ведется активной агитации на выборах президента, заявили в КГИ

Один из претендентов — Борис Титов, сейчас уже официально зарегистрированный кандидатом на пост президента России, еще в период выдвижения пообещал журналистам из суеверия не бриться до окончания выборов. И пока, как можно убедиться из его появлений на публике, намеченному плану он следует.

Интересно, что совсем уж нехарактерная для этого политика борода появилась и у другого кандидата – этому тренду последовал Григорий Явлинский, который баллотируется от партии "Яблоко". Он, как и Титов, зарегистрирован кандидатом на выборах-2018. Неясно, впрочем, вызвано ли это верой в какие бы то ни было приметы, и связан ли в конечном итоге с этим суеверием успех регистрации обоих кандидатов.

А вот руководителю центра "Сотвори добро" Василию Пугачеву, несмотря на упорное следование приметам, в список зарегистрированных кандидатов попасть вновь не удалось, хотя он уже не первый год стремится в большую политику. Например, в 2016 году он пытался баллотироваться на выборах в Госдуму как независимый кандидат, но получил отказ в регистрации.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КГИ проанализировал функции штабов кандидатов в президенты России

Выдвигаясь на этот раз в президенты, Пугачев решил положиться на нумерологию и для успеха предприятия прибыть в Центризбирком с документами на выдвижение в строго определенное время. Кандидат заранее уведомил, что придёт ровно в 22.22 по московскому времени, ведь сложение этих цифр даёт, по его словам, "магическое число восемь", являющееся в его представлении и счастливым числом для страны – неким ориентиром для ее будущего.

Может кандидата задержали более рутинные вопросы с оформлением документов, может — подвели часы, но он появился на пороге Центризбиркома на две минуты позже намеченного. Члены ЦИК все же "пошли ему навстречу" и зафиксировали время подачи документов — "22.22". Однако продолжить участие в гонке он не смог, несмотря на магию чисел: то ли его опоздание, то ли неполные данные и нарушение сроков уведомления о собрании инициативной группы по его выдвижению вновь нарушили планы Пугачева.

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Если что, пойду работать комбайнером – Путин пошутил о будущем после выборов

Выборы – всегда праздник. А для кого-то еще и "шоу"

Образец избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россияне хотят участвовать в мониторинге выборов президента, заявили в СПЧ

Пожалуй, одной из первых свою предвыборную программу презентовала Екатерина Гордон. И это было весьма лаконично — только три пункта на бумажном самолетике. Этот всем знакомый "привет из детства" был призван стать символом ее агитационной кампании и прообразом всей агитационной продукции, о чем она сообщила журналистам, придя в ЦИК подавать документы для выдвижения. Специально для прессы она прихватила с собой с десяток таких самолетов, сложенных из белых листов формата А4 с напечатанными на них предложениями по развитию страны, заявив, что "настало время глобальной политической эволюции".

Гордон уточнила, что пришла с такой "легкомысленной бумажкой", и для кого-то, может, сама она является этим бумажным самолётиком, "но настало время не ползать, а летать". В заглавии листовки был напечатан лозунг "Гордон — за правду", а сама программа насчитывала три шага: прежде всего, журналистка предложила упразднить пост президента, затем — провести "тотальные перевыборы"; третьим и последним пунктом в "плане Гордон" значилась "мобилизация страны и принятие жёстких мер в борьбе с иностранным сырьевым рейдерством, политическим и экономическим лобби на территории Российской Федерации".

Эти многообещающие планы, однако, остались в прошлом: дойдя до этапа сбора подписей, Гордон с улыбкой покинула предвыборную гонку — снялась с выборов, отказавшись участвовать в, по ее словам, "фарсе и шоу". Это заявление она сначала сделала на пресс-конференции, а затем направилась в ЦИК писать заявление о снятии своей кандидатуры. Однако и там подписывать его телеведущая предпочла под прицелами телекамер, чтобы еще раз рассказать всем, что в "фарсе", который, по ее мнению, представляют выборы, участвовать не будет.

Но ее заявление осталось непонятым и неоцененным ни Партией добрых дел, от которой она выдвигалась (там заявили, что это решение стало для них полной неожиданностью, а выборы фарсом они не считают), ни Центризбиркомом. Глава ведомства Элла Памфилова отметила, что не видит логики в решении Гордон, ведь до этого та участвовала в кампании, никаких препятствий к этому не было, кандидат собрала подписи, а "если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать". Однако подписи избирателей, как обещала буквально накануне громкого заявления, Гордон в ЦИК так и не представила.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Движение "Корпус "За чистые выборы" заканчивает подготовку наблюдателей

Свое маленькое шоу в Центризбиркоме устроил и психолог с телешоу "Дом-2" Михаил Козлов, который баллотировался от Партии социальной защиты. Реквизит для подачи подписей он решил использовать тот же, что и Гордон для презентации программы, – листы формата А4. Но оригами предпочел не заниматься, а упаковал 25 пачек чистой бумаги в подарочные коробки.

Утром в последний день подачи подписных листов, необходимых для регистрации, Козлов прибыл в ЦИК с этим, в прямом смысле, сюрпризом — пятью коробками, обернутыми подарочной бумагой и перевязанными красными лентами. На вопрос журналистов, что там находится, психолог емко ответил: "то, что надо". Яркий муляж еще некоторое время волновал умы, но интрига разрешилась через несколько минут, когда Козлов в присутствии членов ЦИК вскрыл коробки и показал пачки с чистыми листами бумаги, заявив, что снимается с выборов. Он пояснил, что "немножко не рассчитал свои силы и финансовые возможности".

Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку
© РИА Новости / Максим ЛиПерейти в фотобанкКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011
© РИА Новости / Максим Ли
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Серебряная калоша 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.Актер Максим Виторган с женой, телеведущей Ксенией Собчак, на футбольном турнире в честь 20-летия Квартета И в СК ЦСКА Игровой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкКарьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.Телеведущая Ксения Собчак и танцор Евгений Папунаишвили на съемках проекта Танцы со звездами
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.Телеведущая Ксения Собчак и генеральный директор радиостанции Серебрянный дождь Дмитрий Савицкий во время церемонии закрытия 62-го Международного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКсения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.Телеведущая Ксения Собчак во время народных гуляний сторонников оппозиции на Чистопрудном бульваре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСобчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкКсения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .Ведущая финала конкурса Мисс-Украина 2011 Ксения Собчак.
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган перед показом фильма И.Вырыпаева Спасение на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова Мифы в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".Телеведущая Ксения Собчак на показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве Сделано в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКсения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.Телеведущая Ксения Собчак присутствует в Государственном Кремлевском Дворце перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
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Кандидаты за мир и развиватели

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Открепительным — нет, видеонаблюдению — да. Новинки президентских выборов

Шоумен и владелец стриптиз-клуба Лаки Ли в каждое свое появление в Центризбиркоме поражал и радовал изумленную публику нарядами, но, увы, не смог порадовать качеством представленных документов для выдвижения в президенты России. С документами для выдвижения он пришел в ЦИК на третий день нового, 2018 года, облачившись в желтые брюки, рубашку с рисунком в виде сердец и футболку с многочисленными принтами.

Однако яркие образы не помогли добиться благосклонности избирательной системы. Урожденный Сергей Фёдорович Ли, ранее сменивший имя на звучное Лаки, выбыл из борьбы еще на этапе выдвижения: было установлено, что в собрании группы избирателей, инициатором которого, по информации СМИ, выступил актёр и шоумен Никита Джигурда, участвовало менее 500 человек, как положено по закону, к тому же не проводилась нотариальная регистрация участников. Лозунгом предвыборной кампании Лаки Ли должен был стать соответствующий его имени призыв "голосуй за удачу", сам он говорил, что среди всех претендентов — единственный "кандидат за мир".

Если говорить о политической и мировоззренческой позиции других претендентов, то, например, бизнесмен Сергей Полонский, назвал себя "развивателем". С его легкой подачи этот вопрос – какова ваша профессия – подхватили журналисты и задавали потом почти всем кандидатам, пришедшим в тот же день сдавать документы в ЦИК. Сергей Бабурин, например, в ответ сказал, что он "спасатель Отечества". Продолжил эстафету "самоопределения" Максим Сурайкин на вопрос журналиста назвав себя "патриотом родины и коммунистом". Оба они, кстати, впоследствии прошли процедуру регистрации и сейчас официально претендуют на президентский пост. В отличие от самовыдвиженца Полонского, получившего отказ из-за недостаточной численности группы избирателей, созданной для поддержки его выдвижения. Этот недочет кандидат мог устранить, но после решения Центризбиркома предприниматель решил попыток поучаствовать в нынешней кампании больше не предпринимать.

Достойный пример упорной борьбы

Кандидат в президенты РФ от партии РОТ Фронт крановщица металлургического завода Наталя Лисицына. Архивное фото
© Фото : Российский Объединённый Трудовой Фронт
За Лисицыну собрали больше половины необходимых подписей

А вот действительно достойное уважения упорство проявили кандидат от партии "Российский объединённый трудовой фронт" Наталья Лисицына и сотрудники ее штаба — причём не только в день окончания приема документов на регистрацию, но и на протяжении всей кампании. Достаточно сказать, что РОТ Фронт, получив сначала отказ в регистрации уполномоченных партии из-за нарушения сроков уведомления о съезде, повторно собрал делегатов и вновь выдвинул своего кандидата в президенты — машиниста мостового крана металлургического завода; кто знает, может такой закалкой Лисицына обязана именно своей профессии.

Со второй попытки она продолжила участие в кампании: начала формировать избирательный фонд, собирала подписи избирателей для регистрации. По словам главы ее штаба Степана Маленцова, им даже удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей. Но, как это бывает, подвела экспресс-почта – посылки с несколькими тысячами подписей из некоторых регионов затерялись в пути.

Именно этим в партии объяснили тот факт, что в ЦИК получилось привезти в итоге порядка 90 тысяч подписей, то есть на 10 тысяч меньше необходимого для регистрации количества. Однако партийцы не сдавались до последнего: в районе 17.00 привезя эти подписные листы, они остались ждать в ЦИКе вплоть до завершения приёма документов — на случай, если оставшиеся подписи каким-то чудом все же успеют дойти до Москвы. Сама Лисицына буквально в последний момент привезла из Кирова еще 2,5 тысячи подписей, но чуда, увы, не произошло — общего количества на момент окончания приёма все равно не хватало для регистрации кандидата.

Настойчивость на пути к цели, но непостоянство в выборе партий проявила при выдвижении и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец — она тоже приходила с документами на выдвижение в ЦИК дважды, однако будучи кандидатом от разных партий. Сначала она выдвигалась от партии "Народ против коррупции", но получила отказ Центризбиркома из-за допущенных при проведении съезда нарушений. Во второй раз Волынец пришла в ведомство с документами уже под занавес выдвижения как кандидат от "Народной партии России".

Вторая попытка была успешной: рассмотрев документы, ЦИК не нашел недочетов и дал Волынец разрешение на открытие избирательного счета. По ее словам, ей даже удалось собрать необходимые для регистрации 100 тысяч подписей в свою поддержку; тем не менее, в последний момент Волынец решила сняться с выборов в пользу действующего президента Владимира Путина. Кампания отметилась и еще несколькими такими "отказниками". Одним из них стал претендент от Партии социальных реформ Станислав Полищук, еще раньше аналогичное решение принял кандидат от партии "ЧЕСТНО" Роман Худяков. Оба заявляли, что нужное количество подписей в их поддержку собрано, и оба приняли решения о снятии своих кандидатур в пользу того же кандидата.

Голосование на выборах президента
© Инфографика
Как голосовать на выборах президента

Внезапно ставший бипатридом

Лидер Монархической партии России Антон Баков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Лидер Монархической партии Антон Баков отказался от участия в выборах

Коллизии по поводу возможного наличия у кандидатов на должность президента второго гражданства в ходе кампании возникали несколько раз. Пожалуй, самым неожиданным стало собственное признание основателя "Монархической партии" Антона Бакова: он снял свою кандидатуру с выборов именно по причине внезапно обнаружившегося иностранного гражданства.

Но чтобы оценить его чистосердечное и самоотверженное признание, следует изучить предысторию: надо сказать, что миллиардер Баков стал известен задолго до президентской кампании своим намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской республики Кирибати. И в конце прошлого года он сообщил, что созданная им Романовская империя и республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве; чуть позже власти Гамбии, впрочем, эту информацию опровергли.

Однако по утверждению Бакова, его юристы пришли к заключению, что признание Романовской империи первым суверенным государством — Гамбией, автоматически порождает у него второе гражданство этой "признанной" страны. А, как известно, имеющие гражданство или вид на жительство в другом государстве, согласно закону, не могут претендовать на статус кандидата. Именно это, по словам основателя "Монархической партии", делает невозможным его избрание президентом.

Однако покидая предвыборную гонку, Баков в своем обращении к другим кандидатам дал им своего рода напутствие, попросив, в случае их успеха на выборах, "поручить МИД РФ провести переговоры об установлении дипломатических отношений с властями западно-африканского государства Романовская империя".

Выборы президента России пройдут 18 марта. ЦИК в минувший четверг завершил регистрацию кандидатов, за пот главы государства поборются восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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