В России не ведется активной агитации на выборах президента, заявили в КГИ

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Публичной политической рекламы на первом этапе кампании по выборам президента России практически не было, материалы в основном присутствуют только в СМИ и социальных сетях, билборды в поддержку кандидатов стали появляться лишь в конце января, а немногие печатные агитматериалы этого периода одинаковы для всей страны и не учитывают региональную составляющую, выяснили в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина.

КГИ в понедельник представил очередной доклад, посвященный президентской кампании — эксперт комитета Александр Кынев проанализировал особенности агитации на первом ее этапе. Агитационную кампанию кандидаты могут начать непосредственно с момента выдвижения, кроме агитации в СМИ, которая стартует за 28 дней до выборов – 17 февраля.

"Во-первых, обращает внимание почти полное отсутствие публичной политической рекламы на первом этапе кампании… Посвященные выборам материалы де-факто присутствуют только в СМИ как часть освещения ими избирательной кампании и на политизированных интернет-ресурсах, а также в социальных сетях. При этом доминирует, как обычно, косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности кандидата", — говорится в тексте доклада.

Агитационных печатных материалов штабы кандидатов, по наблюдениям эксперта, фактически не выпускали, "даже в ходе сбора подписей кандидаты не распространяли материалы о себе, что является уникальным случаем". По словам Кынева, почти отсутствует и наружная политическая реклама.

Например, лишь в конце января появились немногочисленные рекламные щиты в поддержку Владимира Путина с лозунгом кампании – он же представлен и на сайте кандидата. В намного меньшем объеме, по оценке эксперта, присутствуют рекламные конструкции в поддержку Павла Грудинина (от КПРФ). В докладе говорится, что только в начале февраля появились редкие билборды с агитацией за Бориса Титова (Партия роста) и Владимира Жириновского (ЛДПР), во втором случае — без какого-либо лозунга, с фамилией кандидата и названием партии в традиционной для ЛДПР желто-синей цветовой гамме.

Печатные материалы — буклеты, брошюры и листовки — на начало февраля полностью отсутствуют даже в штабах общественной поддержки Путина, в очень ограниченном объеме имеются в штабах КПРФ и Грудинина, выяснил эксперт КГИ.

Он уточнил, что в кампании Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), на ее сайте и в ходе поездок по стране используется единый визуальный стиль, но этого нельзя сказать про оформление ее региональных штабов. Наглядной агитации других кандидатов – Григория Явлинского ("Яблоко"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России") и Сергея Бабурина (Российский общенародный союз) — эксперту КГИ "вообще ни в одном из регионов обнаружить не удалось".

В комитете обратили внимание и на отсутствие даже в немногих выпущенных агитационных материалах региональной составляющей. "У всех кандидатов – единые материалы на всю страну, без привязки к проблемам конкретной территории. Отдельные заявления кандидатов, даже напротив, носят "антирегиональный" характер", — указывает эксперт.

В качестве такого примера в докладе упоминается заявление Грудинина перед поездкой в Екатеринбург о том, чтобы закрыть "Ельцин центр" и "передать его детям". Вместе с тем, для Свердловской области фигура земляка — первого президента России — является символической, отмечают в КГИ, а сам центр Ельцина "стал для региона настоящим подарком" и сейчас является одним из главных туристических объектов города.

Выборы президента России пройдут 18 марта. ЦИК в минувший четверг завершил регистрацию кандидатов, на этот пост претендуют восемь человек: Бабурин, Грудинин, Жириновский, Путин, Собчак, Сурайкин, Титов, Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.