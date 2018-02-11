США попытаются вмешаться в президентские выборы в России, заявил политолог

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. США активно вмешиваются в избирательный процесс в России и предпримут "нестандартные" приемы вмешательства в ходе президентских выборов, направленные на их делегитимацию, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Та сторона (США — ред.), которая заявляет о том, что Россия активно вмешивается в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Америки), естественно, она не менее, а более активна, чем она думает о нас, будет вмешиваться и вмешивается в избирательный процесс в России", — сказал Шаповалов в ходе общероссийского семинара для наблюдателей "Общественный контроль на выборах президента РФ".

Эксперт ожидает, что в ходе предвыборной кампании и на самих российских президентских выборах "будут нестандартные вмешательства" со стороны США. "Степень и качество этих вмешательств… будут в разы больше, чем это происходит обычно. Естественно, что эти вмешательства по сути будут иметь одну задачу — делегитимировать наши выборы", — отметил эксперт.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, в настоящее время ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".