Правила агитации для СМИ не распространяются на соцсети, заявили в ЦИК

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правила агитации для СМИ не распространяются на социальные сети, сообщил в субботу член ЦИК Александр Кинев, отметив, что данный вопрос нуждается в проработке.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

"Социальные сети не являются СМИ, соответственно те правила по агитации, которые прописаны в законодательстве и относятся к СМИ, то есть к периодическим печатным изданиям, организациям телевидения и радиовещания, и к сетевым изданиям они — социальные сети — не относятся. Официально никакой агитации в социальных сетях не ведётся", — сказал Кинев в субботу на открытии двухдневного Общероссийского семинара для наблюдателей "Общественный контроль на выборах президента РФ".

При этом он отметил, что этот вопрос надо решать. "Тема социальных сетей периодически поднимается", — добавил Кинев.