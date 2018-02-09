ЦИК назвал сумму расходов избирательного фонда Путина на 6 февраля

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента РФ на выборах 2018 года Владимира Путина на 6 февраля составили более 83 миллионов рублей, такие данные приводит ЦИК в сведениях о поступлении и расходовании средств из избирательных фондов кандидатов.

Согласно документу, на 6 февраля этого года из избирательного фонда Путина израсходовано 83 миллиона 333 тысячи 947 рублей. Кроме того, из избирательного фонда был произведен возврат 7,5 миллионов рублей. В общей сложности в сам фонд кандидата поступило 407,5 миллионов рублей, но так как по закону максимальный размер не может превышать 400 миллионов, лишние деньги были возвращены.

Выборы президента России пройдут 18 марта.