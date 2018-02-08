ЦИК рассказал о доходах Собчак

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная в четверг кандидатом на должность президента России, за последние шесть лет заработала более 403 миллионов рублей, следует из декларации о доходах и имуществе кандидата, опубликованной на сайте Центризбиркома РФ.

Общая сумма ее доходов за шесть лет, предшествующих году назначения нынешних президентских выборов, составила около 403 миллиона 855 тысяч рублей. В качестве источников доходов указаны зарплата на радиостанции "Серебряный дождь" и телеканале "Дождь", в издательском доме "Глобал медиа групп", а также гонорары, доходы от вкладов и ценных бумаг, предпринимательской деятельности, продажи имущества.

Кроме того Собчак владеет квартирами в Москве, одна из них площадью в 268,1 квадратных метров, вторая — 74,4 квадратных метров, а также обладает долей (1/3) в праве на квартиру в Санкт-Петербурге (245,7 квадратных метров). В ее собственности также находится земельный участок площадью 297 квадратных метров и жилой дом площадью 353,7 квадратных метров в Московской области.

Она является обладателем автомобиля Bentley Continental GT Speed 2008 года выпуска.

На ее банковских счетах (28 счетов) находится в общей сложности порядка 417 миллионов рублей. Также на нее оформлен инвестиционный пай в ООО "Управляющая компания Альфа-Капитал" (около 1,489 миллиона рублей).

Доходы супруга телеведущей Максима Виторгана за те же шесть лет составили чуть больше 10 миллионов рублей – это зарплата в "Другом театре" и театре "Квартет И", а также выплаты по договорам гражданско-правого характера. На семи счетах в банках находится более 3,9 миллиона рублей. Виторган владеет двумя квартирами в Москве площадью 47 квадратных метров и 61,7 квадратных метра и автомобилем Toyota Camry 2012 года выпуска.

Ранее ЦИК сообщал, что доход кандидата от КПРФ Павла Грудинина за последние 6 лет составил порядка 157,4 миллиона рублей, действующий президент РФ Владимир Путин за тот же срок заработал 38,5 миллиона рублей, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский — 23,02 миллиона рублей.