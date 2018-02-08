Минфин предложил запретить принимать ставки на итоги выборов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минфин РФ предлагает запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в России, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в пунктах приема ставок букмекерских контор и тотализаторов в РФ смогут заключаться пари, исход которых зависит от перечисленных в законе событий.

К ним, в частности, относятся, результаты спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также "итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом".

"За исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в РФ, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом", — говорится в проекте.

Таким образом, ставки на итоги выборов в других странах Минфин предлагает оставить в легальном поле.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, но букмекеры и тотализаторы еще раньше начали принимать ставки на события, связанные с выборами. Ставки принимаются не только на победу тех или иных кандидатов в выборах, но и на регистрацию или снятие определенных участников, на уровень явки населения на выборы и так далее.