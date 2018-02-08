МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак как кандидата на предстоящих в марте выборах президента.

При голосовании за регистрацию Собчак проголосовали 11 членов комиссии, один воздержался. Сама кандидат на регистрацию не пришла, удостоверение передали ее доверенному лицу.

До этого Собчак успешно прошла процедуру проверки подписей, собранных в ее поддержку. Как выдвиженец от непарламентской партии "Гражданская инициатива", она должна была заручиться одобрением не менее ста тысяч избирателей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи. При проверке ЦИК признал недействительными 798 подписей — 1,33 процента, что ниже максимально допустимого предела брака (пяти процентов).

Позже ЦИК зарегистрировал еще одно кандидата — Максима Сурайкина, выдвинутого партией "Коммунисты России". У него ЦИК отбраковал 2234 подписи (3,72 процента).

Сурайкин присутствовал на заседании и лично получил удостоверение о регистрации.

Таким образом, все сдавшие подписи претенденты на высший государственный пост успешно преодолели этап регистрации. В избирательном бюллетене будут значиться восемь человек: кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".